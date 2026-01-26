【ポケパーク カントー】 2月5日 開園予定 所在地：東京都稲城市矢野口4015-1 ポケモンは2月5日によみうりランド内に開園予定の『ポケパーク カントー』内アトラクション「ピカピカパラダイス」、「ブイブイヴォヤージュ」のオフィシャル素材を公開した。 「ピカピカパラダイス」は30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド。大き