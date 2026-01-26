東急とJR北海道は26日、「THE ROYAL EXPRESS 〜HOKKAIDO CRUISE TRAIN〜」の2026年旅行プランを発表しました。2020年から始まったこの北海道クルーズも7年目を迎え、今夏は8月から9月にかけて計8回の運行が決定しています。おなじみの「THE ROYAL EXPRESS」車両による北海道運行は2026年をもって終了となり、新プランとして、初の「道南」エリアへの運行も予定されています。現行車両による北海道運行は2026年で見納め、初の「道南