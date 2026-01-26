irienchyが、メジャー1stアルバム『UNiQUE』を3月4日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】irienchy、結成6周年記念ライブ『こたつとみかんとイリエンチー』場面写真） 同情報は、1月25日にSHIBUYA FOWSにて開催された結成6周年記念ライブ『こたつとみかんとイリエンチー』にて発表されたもの。さらに、アルバムリリース翌日の3月5日より福岡、愛知、大阪、東京の4都市を回る『irienchy