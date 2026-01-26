（台北中央社）第14回台北国際コミック・アニメフェスティバル（台北国際動漫節）が、2月5日から台北市内で開催される。出版社や配給会社などによるブース出展や、国内外の声優や作者らを招いたステージイベントが行われる。主催者は5日間で延べ50万人以上の来場を目指している。漫画・アニメの業界団体、中華動漫出版同業協進会が主催する。48万5千人が来場した昨年はお年玉による商機が期待される春節（旧正月）連休明けに開催さ