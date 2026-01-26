韓国人が自身の健康状態に最も大きな影響を及ぼす要因として、遺伝的要因や生活習慣ではなく「お金」を挙げていることがわかった。【注目】日本人女性と結婚したがる韓国人男性…その真意は？韓国健康増進開発院は1月25日、昨年10月31日から11月14日にかけて韓国全国の満20歳以上70歳未満の男女2000人を対象に実施したアンケートをまとめた「2025年健康認識調査報告書」の結果を発表した。（写真＝サーチコリアニュース編集部）報