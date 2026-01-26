26日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比670ポイント安の3万1980ポイントで取引を終えた。出来高は3607枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2004.91ポイントに対しては24.91ポイント安。 株探ニュース