26日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比11ポイント安の702ポイントで取引を終えた。出来高は6132枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値719.07ポイントに対しては17.07ポイント安。 株探ニュース