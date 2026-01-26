26日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比22.5ポイント安の1961ポイントで取引を終えた。出来高は494枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1988.07ポイントに対しては27.07ポイント安。 株探ニュース