コーエーテクモホールディングス [東証Ｐ] が1月26日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の310億円に減ったが、通期計画の370億円に対する進捗率は84.1％に達し、5年平均の67.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比65.0％減の59億円に