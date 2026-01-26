正体不明の詐欺師グループがベルギー王室のメンバーになりすまして外国の政界やビジネス界の要人などから金をだまし取る事件が、2025年初めから発生していたことが現地時間1月24日、関係者の話で分かりました。ベルギー連邦検察官によると、詐欺グループは電子メールや電話、メッセンジャーでわなを仕掛け、人工知能（AI）で生成された偽動画を利用してベルギーのフィリップ国王やその側近になりすまし、王室と関係がある可能性の