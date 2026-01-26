【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内 2月5日開業予定の屋外常設施設『ポケパーク カントー』よりカヤツリタウンを撮り下ろしで紹介していく。 ポケモンたちを回復できる「ポケモンセンター」やオリジナルドリンクを販売する「フレンドリィショップ」、グッズ満載