野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプに松井秀喜氏が激励にやってくることが発表されました。26日に、WBCに出場する第3弾出場選手が10人発表されました。新たに、メジャーからドジャースの山本由伸投手、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となるブルージェイズの岡本和真選手、ホワイトソックスの村上宗隆選手が選出。国内組では前回大会にも出場したオリックスの宮城大弥投手や中日の郄橋宏斗投手、ヤクルトの