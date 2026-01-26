音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドの[Alexandros]が登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち川上洋平は「ここから騒いでいいぞ〜！」とシャウトしながら登場した。今年で5回目の『福フェス』。[Alexandros]はイベントが始まって以降、毎年出演している。川上はこの5年にあったこ