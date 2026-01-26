歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）が26日、都内で「TheTabelogAward2026」のプレス発表会に出席した。グルメサイト「食べログ」で一定期間の間、評価4点以上を獲得した店舗の中から、さらに優れた飲食店を表彰するアワード。今年で10回目の開催となる。食にまつわるエピソードを同じくゲストの小芝風花（28）と披露した。2人は撮影や公演で多忙を極めた際、楽しみが食になるという見解で一致。ともに共演者同士で店の情報を