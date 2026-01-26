歌舞伎俳優片岡愛之助（53）が26日、都内で、レストラン検索サービス「食べログ」が行う「THE TABELOG AWARD2026」プレス発表会に出席した。歌舞伎界きっての食通と紹介された愛之助は「大泉洋さんって、お店めちゃくちゃ知ってる。全国回ってるから」と感心、大泉との共演時を振り返り「『ご飯行きませんか。片道2時間かかりますよ』って。忙しかったんですけど、ちょこっと空いたんで、みんなで行きました。往復4時間、なかなか