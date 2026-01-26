東京証券取引所週明け26日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反落した。終値は前週末比961円62銭安の5万2885円25銭で、節目の5万3000円を割り込んだ。日米通貨当局が為替介入の前段階の「レートチェック」を実施したと伝わり、円高が進んだことが逆風となった。高市内閣の支持率低下も相場を押し下げた。取引時間中には1100円超値下がりする場面もあった。東証株価指数（TOPIX）は77.21ポイント安の3552.49。出来