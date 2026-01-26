1月23日、衆院が解散された。憲法7条に基づく解散としては戦後最短。高市早苗首相の突然の決断に対し、「大義はあるのか」との批判が上がるなか、ともに国会の少数派で “異端児” の2人が対談をおこなった。2025年7月の参院選で、無所属ながら全選挙区トップの82万票を得て20年ぶりに国政に戻ってきた元兵庫県明石市長の泉房穂氏（62）と、同じ選挙で14人が当選し、衆参18議席になった参政党を率いる神谷宗幣代表（48）。“