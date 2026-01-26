ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が２月５日、よみうりランド遊園地（東京都稲城市、川崎市）内にオープンする。オープンを前に２６日、メディア内覧会が行われ、一足先に「ポケパーク カントー」を訪れた。６００匹を超えるポケモンが生息する森と街の様子を、ポケモンファン歴２７年の記者がリポートする。（メディア局原啓一郎）ゲームさながら、冒険は研究所から！よみうりランドの一角に設けられたポケ