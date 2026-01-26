女優小芝風花（28）が26日、都内で、レストラン検索サービス「食べログ」が行う「THE TABELOG AWARD2026」プレス発表会に出席した。小芝は華やかな振り袖で出席し、「振り袖を着る機会もそんなに多くないので、身が引き締まります」と笑みを見せた。地方の飲食店を訪ねることがあるかと聞かれ、小芝は「去年、富山で撮影があって、1人居酒屋デビューしたんです」と明かした。「スタッフさんが前日に行かれておいしかったよと聞いた