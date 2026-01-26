aespa（エスパ）のKARINA（カリナ、25）が、イタリア・ミラノでファンに囲まれ、移動車両にしばらく乗れず、足止めされたことが話題になっている。同地で開かれた「プラダ2026秋」のメンズウエアファッションショーに参加。帰りの際、ファンが殺到し、一部のファンは互いに押し合って倒れる事態もあった。KARINAが驚き、不安な表情を見せる姿が映像で流れた。YouTube（ユーチューブ）とオンラインコミュニティーに「警備員が叫んだ