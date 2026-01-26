【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 2月5日にグランドオープン予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のメニュー情報を紹介する。 「ポケットモンスター」シリーズにちなんだアトラクションやフォトスポットを楽しめる「ポケパーク カントー」。会場ではポケモンたちをパッケージにデザイン