キャンペーンキャラクター畑 芽育さんTVCMでは、将来の自分の姿を夢見る女子高生役の畑さんが登場。未来に夢を馳せる空想シーンの中で、AOKIのフレッシャーズスーツの特長である、合わせるアイテムを変えることで「入学式」「インターン」「就活」とシーンが変わっても、1着で着まわしができる汎用性の高さを表現。また、フレッシュな笑顔と躍動感が溢れるポーズで、新生活を新しいスーツで迎える晴れやかな気持ちに加え、“360°