【モデルプレス＝2026/01/26】元乃木坂46の堀未央奈が1月25日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。【写真】29歳元乃木坂46「街中でもオーラ出てる」抜群スタイル輝くショーパン姿◆堀未央奈、美脚際立つショーパン姿披露堀は「忙しく過ごしていると あっという間に春が来るんだろうなあ…」とつづり、街頭で撮影した写真を投稿。頭にはイヤーマフをつけ、ネイビーのジャケットに同色のショートパンツを合わせた