リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池などの他の化学電池に比べて多くの面で優れており、衛星の動力源や電気自動車(EV)など幅広い分野で利用が広がっています。一方で、充放電の繰り返しや温度、経年によって性能は低下します。カナダの家電量販店・Cadex Electronicsが運営するバッテリーについての情報サイト「Battery University」、リチウム系バッテリーを長持ちさせるための考え方を、実測データを交えながら解説しています