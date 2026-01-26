アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、ヨッシーが登場する新たな映像である「ヨッシー公開映像」日本語版と、ポスタービジュアルの第3弾が公開された。【動画】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ヨッシー公開映像到着！本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品で、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマ