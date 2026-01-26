◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」大相撲初場所の中日、天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われた。新型コロナの影響もあって令和では２度目、２０２０年初場所１４日目以来、６年ぶりの開催となった。国技館の入場時には手荷物検査が実施され、館内外には多数の警察官が配置。館内のレイアウトも一部が変更され、今まで感じたことのない独特の雰囲気が流れていた。天皇、皇后両陛下と愛子さまが国技館内に入場されると、