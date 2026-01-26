お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（５３）の近影に注目が集まっている。２６日までにインスタグラムで「散髪。もう白髪は染めないスタイル」とつづると、自撮りショットを公開。アッシュヘアで、前髪をおろしたスタイルになっている。イメージを変えたこの投稿にファンからは「若い時より今のおじさんの方が好き！」「似合ってる」「シブくて素敵です」「お洒落ですよぉ」「かっこいいです！！」などのコメントや、「ガンバ