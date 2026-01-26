音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ヒップホップグループのRIP SLYMEが登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで期間限定で5人体制での活動を再開したRIP SLYME。残念ながらDJ FUMIYAは体調不良のため出演を見合わせとなったが『福