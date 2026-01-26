不動産経済研究所は２６日、２０２５年の東京２３区の新築分譲マンションの平均価格が前年より２１・８％高い１億３６１３万円で、過去最高となったと発表した。資材価格や人件費などの高騰で建設コストがかさみ、価格上昇が続いている。首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の平均価格は前年より１７・４％高い９１８２万円で、過去最高だった。