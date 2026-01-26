26日朝、大館市で住宅の一部を焼く火事がありました。火元に住む男性が煙を吸い込み、病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。大館警察署の調べによりますと、26日午前5時20分ごろ、大館市芦田子に住む64歳の男性が、台所にある石油コンロ付近から炎が上がっているのを見つけ、消防に通報しました。火は約30分後に消し止められましたが、火元の木造総2階建て住宅の一部を焼きました。男性は、煙を吸い込み、病院に運