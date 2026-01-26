JALグループは、新千歳空港での空席待ち・当日アップグレードの受付を、きょう1月26日の終日中止する。降雪の影響で、新千歳空港では午後1時半時点で75便が欠航となっている。JAL運航便も22便が欠航した。JR北海道は、午後1時過ぎに快速「エアポート」などの運行を再開したものの、遅れが出ている。高速道路の通行止めも解除された。