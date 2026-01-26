大相撲の幕内・玉鷲（４１）＝片男波＝が２６日、東京・両国国技館でギネス世界記録の公式認定証を贈呈された。「大相撲最多連続出場」が認定され、ギネスワールドレコーズジャパン・石川佳織代表から公式認定証を受け取った玉鷲は「本当にずっと頑張って良かったなと。うれしく思いますね。今まで応援してくれたさまざまな皆さん、家族、親方、おかみさん、それぞれの力が合わさったから、ここまでできた」と感無量の表情を浮か