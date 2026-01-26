チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、躍動したブラジル代表FWエステヴァンに賛辞を送った。25日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が伝えている。プレミアリーグ第23節が25日に行われ、チェルシーはクリスタル・パレスと対戦。34分に相手のパスミスを奪ったエステヴァンがハーフウェイラインから持ち運んでそのまま左足で先制点を決めると、50分にはエステヴァンの巧みなパスから抜け出したジョアン・ペド