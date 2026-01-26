オリックスは２６日、高須洋介氏が２月１日付けで球団本部管理部スコアラーグループに配属されることを発表した。高須氏は金沢高（石川）、青山学院大を経て、１９９７年のドラフト２位で近鉄に入団。主に二塁手として活躍し、プロ２年目の９９年には１１６試合に出場した。２００５年に分配ドラフト楽天へ移籍し、０７年に自己最多の１３０試合に出場。堅実な守備と勝負強い打撃で、同年は打率２割８分３厘、１本塁打、４４打