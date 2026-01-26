お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が26日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「散髪」と書き出した品川。カメラをまっすぐ見つめた自撮り写真をアップした。「もう白髪は染めないスタイル」とつづって白髪交じりのヘアスタイルを披露。ファンからは「若い時より今のおじさんの方が好き！」「似合います」「シブくて素敵」「キムタク」「キレイにグラデーションっぽくなってていいですね」「お洒落ですよ