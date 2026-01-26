脱北者ら4人が北朝鮮政府に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で勝訴し、写真に納まる原告ら＝26日午後、東京地裁戦後の帰還事業で北朝鮮に渡り過酷な生活を強いられたとして、脱北者ら4人が北朝鮮政府に計4億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審判決で、東京地裁（神野泰一裁判長）は26日、計8800万円の支払いを命じた。原告代理人によると、日本の裁判所が帰還事業を巡り、北朝鮮政府に賠償を命じるのは初。北朝鮮側は