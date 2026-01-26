お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。レギュラー出演しているABC制作テレビ朝日系「探偵！ナイトスクープ」に関する投稿が反響を呼んでいる。同番組で“探偵”を務める真栄田は「ナイトスクープ、頼むから、俺のこの回を観てくれ」と呼びかけ、「街で見かける『奇奇怪怪おじさん』たち…彼らは何を考えて生きているのか？」とのタイトルでABCテレビ公式YouTubeチャンネルにアップされ