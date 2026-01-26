【モデルプレス＝2026/01/26】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里 シーズン2」に出演していたモデルでWebエディターの“ニノ”こと二宮なゆみが1月25日、自身のInstagramを更新。同番組でカップル成立した元海上自衛隊のレスキューパイロットの“隊長”こと佐藤禎之との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「あいの里2」美男美女カップル「自然体で素敵」買ってもらったバラを片手に写る2ショット◆「あいの里2」