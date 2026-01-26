岡山市役所 岡山市によりますと、1月26日、岡山市の小中高校6施設(小2・中１・高3)で、インフルエンザとみられる症状で新たに77人が欠席しました。 1月26日以降、学級閉鎖の措置をとります。 今シーズン、2025年9月1日から2026年1月22日までの欠席者数は合わせて5755人となりました。 岡山県は、2025年11月28日から県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています