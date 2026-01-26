厚労省が認定「えるぼし」と「くるみん」の認定マーク 香川労働局は、22日、太陽サカコ―(坂出市)を子育てサポートを推進している企業「くるみん」に認定、イワタニ四国(高松市)を女性の活躍を推進している企業「えるぼし」に認定しました。「くるみん」「えるぼし」は、子育てサポートや女性の活躍推進のため、全国の労働局が認定しているものです。認定されると「くるみんマーク」「えるぼ