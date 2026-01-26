プロ野球・阪神は26日、大山悠輔選手が公益社団法人アニマル・ドネーションに寄付を行うことを発表。また、同団体の「AWGs Special アンバサダー」に就任したことを明かしました。同団体は、日本初の動物専用寄付サイトを運営。大山選手は100万円を寄付しました。大山選手は今回の取り組みに関し「私自身、動物が好きで、動物たちを取り巻く環境に関心を持ってきましたが、まだ知らない課題も多くあるのではないかなと感じています