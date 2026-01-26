音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドのgo!go!vanillasが登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち昨年に引き続いての参戦で、大分県出身の長谷川プリティ敬祐（ベース）は「帰ってきました、福岡！」と叫ぶ。そして、牧達弥（ボーカル＆ギター）のあおりに乗せられるように、観客も