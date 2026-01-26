3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。全チームの最終ロースターは、大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。ドジャースからはすでに発表されていた大谷翔平投手（31）らに加えて、昨年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手（27）が選出。打者ではカブス・鈴木誠也