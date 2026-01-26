米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）が26日、自身のインスタグラムを更新。現地での雪事情を伝えた。久保は「ガリガリガリ。今朝は雪かきの音で目覚めました」と書き出し、「今季一番の積雪」と報告。雪が積もった街中を、ダウンコート姿で歩く様子を動画で公開した。そして「NYCは、家の前の歩道を雪かきしないと、罰金最大250ドル。歩行者が転んでしまったりすると訴えられる可能性があるの