扱いやさすさとスポーティさを両立カワサキは、海外で発表されている新型モデル「Ninja 500」を2026年の春頃に国内市場へ導入すると発表しました。このモデルは、Ninjaファミリーが持つアグレッシブなスタイリングを受け継ぎながら、新開発のエンジンを搭載することで、伝説的なNinjaのパフォーマンスを多くのライダーが体験できる一台として開発されました。【画像】超かっこい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像