ソフトバンクが今季から本拠地などで販売するスタジアムグルメと新グッズを発表する内覧会が26日、福岡市のみずほペイペイドーム横のグッズショップ「HAWKSSTOREHOME」で行われた。イベントには球団OBで、昨季限りで現役を引退した森唯斗さんも参加。新発売となる球団のロゴ入りパーカを着用し、九州初出店の「OnigiriBurger（おにぎりバーガー）」が発売する「侍?SAMURAI?神戸牛ステーキ」（5500円）などをほおばった。