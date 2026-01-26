福岡県警小郡署は26日、小郡市の住民宅固定電話に25日正午ごろ、NTT社員をかたる男から電話で「料金の未払いがある」などと言われる不審電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。大阪府警の警察官をかたる男に電話を代わり、SNSの友達登録をさせられた後、SNSで個人情報を聞き出される不審電話だった。