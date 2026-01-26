北海道・札幌方面中央警察署は2026年1月25日、美唄市に住む職業不詳の男（49）を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年11月24日午後6時50分ごろから翌日午前2時半ごろまでの間、札幌市中央区の共同住宅の一室に侵入し、キャリーバック1個などあわせて17点（時価合計48万6200円相当）を盗んだ疑いが持たれています。2025年11月25日午前2時半ごろ、被害にあった住宅の住人から「自宅に泥棒が入りものを盗まれました