音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。アイドルグループのCUTIE STREETが登場した。【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち古澤里紗は、昨年にパフォーマンス中の転倒。同12月28日に医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断されたことが発表され、その後はイスに座ってのパフォーマンスだった。こ