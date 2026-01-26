２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。自身の診察結果について綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】舌がんで舌の６割以上を切除し、再建手術「術後1年後より今の方が、見た目的には以前の舌に近づいてきてます」「未だに変化している